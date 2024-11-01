Гвардиола дал совет «Барселоне»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет своему бывшему клубу – каталонской «Барселоне».
«Я считаю, что «Барса» не должна менять свою модель. Со стороны все смотрят на них как на что-то другое. «Барселона» - это клуб, который излучает особую харизму, у него свой запах», - передает слова испанского специалиста Sport.es.
В последнем матче чемпионата Испании «сине-гранатовые» на выезде встречались с мадридским «Реалом». Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали разгромную победу со счетом 4:0. После 11 туров Ла Лиги каталонская команда набрала 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «сливочных» на шесть пунктов.
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