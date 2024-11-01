Кубарси не понимает решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси прокомментировал решение представителей мадридского «Реала» не присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

В «королевском клубе» считали, что награда должна достаться Винисиусу Жуниору. Узнав о том, что триумфатором станет Родри из «Манчестер Сити», в «Реале» отказались от посещения мероприятия.

«Отсутствие «Реала» на церемонии? Мы с Дани Ольмо отправились туда, не претендуя ни на какие награды. Мы хотели присутствовать там, это важный момент для любого футболиста. Даже если ты не победитель, попасть в топ-10 или топ-20 – это тоже хорошее достижение», – заявил в разговоре с RAC1 17-летний Кубарси.