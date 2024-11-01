Хулиан Альварес повторил достижение Мбаппе

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес сделал то, что до него удалось только Килиану Мбаппе.

Аргентинец оформил дубль в матче Кубка Испании против команды «Вик» (2:0). Таким образом, по информации Opta, 24-летний форвард «матрасников» стал лишь вторым представителем Ла Лиги, забившим в в трёх разных турнирах (в чемпионате, Кубке страны и Лиге чемпионов). Ранее такого добился только Килиан Мбаппе из мадридского «Реала», которому удалось отличиться в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Хулиан Альварес, как и Мбаппе, проводит дебютный сезон в Испании. Первый ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити», француз же играл на родине за «ПСЖ».