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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хулиан Альварес повторил достижение Мбаппе

01 Ноября 2024 • 05:03 Комментировать
УЕ Вик
0:2
Атлетико М

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес сделал то, что до него удалось только Килиану Мбаппе.

Аргентинец оформил дубль в матче Кубка Испании против команды «Вик» (2:0). Таким образом, по информации Opta, 24-летний форвард «матрасников» стал лишь вторым представителем Ла Лиги, забившим в в трёх разных турнирах (в чемпионате, Кубке страны и Лиге чемпионов). Ранее такого добился только Килиан Мбаппе из мадридского «Реала», которому удалось отличиться в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. 

Хулиан Альварес, как и Мбаппе, проводит дебютный сезон в Испании. Первый ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити», француз же играл на родине за «ПСЖ».

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Килиан Мбаппе Хулиан Альварес ещё теги

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