Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кубарси оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»

01 Ноября 2024 • 04:34 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.12 X 11.00 2 19.00
03.11 18:15

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о перспективах своего одноклубника Ламина Ямаля.

17-летний вингер был в числе претендентов на «Золотой мяч» в нынешнем году, но занял восьмое место по итогам голосования. По словам Кубарси, которому также 17 лет, в скором будущем Ямаль сможет выиграть престижную индивидуальную награду.

«Ламин способен выиграть «Золотой мяч». Теперь он на слуху у всех, но я знаю его уже давно. У него есть навыки, необходимые для достижения этой цели», – заявил в интервью RAC1 Кубарси.

Напомним, в понедельник «Золотой мяч» был вручён другому испанцу – Родри из «Манчестер Сити».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Золотой Мяч Ламин Ямаль Пау Кубарси ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Ноября
04:34
Кубарси оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»
00:25
Фермин Лопес прокомментировал продление контракта с «Барселоной»
31 Октября
22:49
Де Йонг впервые за полгода выйдет в старте «Барселоны»
22:18
Звёздный игрок «Барселоны» останется без регистрации на вторую половину сезона 1
17:05
Уверенная ставка и прогноз на матч Барселона — Эспаньол чемпионата Испании — 3 ноября 2024
16:40
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником
15:15
Звезда «Барселоны» вспомнил, как просил еду на улице 2
01:12
В «Барселоне» решили подписать нового вратаря – названа главная цель 10
00:08
«Барселона» может расстаться с защитником в январе
30 Октября
18:34
«Барселона» продолжает следить за Леау 1
15:21
Ситуация де Йонга в «Барселоне» ухудшилась 3
29 Октября
23:34
Ольмо поделился мнением о «Золотом мяче» Родри 2
22:01
Кейн – лучший в Европе по средней оценке наряду с игроком «Барселоны», Сака – четвёртый
21:31
В «Барселоне» поражены тренировками Ольмо 4
20:04
«Барселона» не рассчитывает на Фати 1
28 Октября
18:31
«Барселона» нашла нового вратаря, но есть проблема
05:10
«Барселона» запланировала продление контракта с одной из главных звёзд
27 Октября
19:54
Флик отказал игрокам «Барселоны» в просьбе 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 23:00
Алавес Алавес
Мальорка Мальорка
2.31 3.10 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
04:34 · Испания. Ла Лига
Кубарси оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»
04:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может лишиться последних надежд на подписание Нико Уильямса
04:06 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Куртуа сможет сыграть за «Реал»
01:53 · Испания. Ла Лига
​Трагедия в Испании - наводнение унесло жизнь воспитанника «Валенсии»
01:49 · Испания. Ла Лига
Гави может вернуться в сборную Испании уже в ноябре
00:25 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес прокомментировал продление контракта с «Барселоной»
00:07 · Италия. Серия А
Хуммельс обвинил «Реал» в неуважении
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 4 слухи
23:09 · Испания. Ла Лига
Хулиан Альварес поучаствовал в 5 голах в последних 5 матчах за «Атлетико»
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетико» выиграл кубковый матч в ударной концовке
22:49 · Испания. Ла Лига
Де Йонг впервые за полгода выйдет в старте «Барселоны»
22:18 · Испания. Ла Лига
Звёздный игрок «Барселоны» останется без регистрации на вторую половину сезона 1 слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» окажет финансовую помощь пострадавшим от урагана в Испании 6
19:24 · Испания. Ла Лига
Игру «Вильярреала» в 12 туре Примеры также перенесли официально
18:33 · Испания. Ла Лига
Хуммельс увидел сходство «Реала» с кандидатом в президенты США Трампом 1
17:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» игрока АПЛ – Тчуамени может стать «жертвой» 1 слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отпустить Фермина Лопеса за 500 млн евро 1
16:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником официально
16:35 · Испания. Ла Лига
Ближайший матч «Реала» перенесён 1 официально
15:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает предложение Анчелотти при отставке
15:35 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии надеются на приезд Винисиуса после истории с «Золотым мячом» 1 слухи
15:15 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» вспомнил, как просил еду на улице 2
15:10 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня» 3
14:09 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о «Золотом мяче» Родри 1
Все новости