Кубарси оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о перспективах своего одноклубника Ламина Ямаля.

17-летний вингер был в числе претендентов на «Золотой мяч» в нынешнем году, но занял восьмое место по итогам голосования. По словам Кубарси, которому также 17 лет, в скором будущем Ямаль сможет выиграть престижную индивидуальную награду.

«Ламин способен выиграть «Золотой мяч». Теперь он на слуху у всех, но я знаю его уже давно. У него есть навыки, необходимые для достижения этой цели», – заявил в интервью RAC1 Кубарси.

Напомним, в понедельник «Золотой мяч» был вручён другому испанцу – Родри из «Манчестер Сити».