«Барселона» может лишиться последних надежд на подписание Нико Уильямса

«Атлетик» Бильбао надеется продлить контракт вингера Нико Уильямса.

Испанец мог перебраться в «Барселону» минувшим летом, но трансфер так и не состоялся. Теперь баскский клуб надеется заключить со своей звездой новый договор. Как информирует Diario Sport, «Атлетик» усиленно работает над продлением соглашения Уильямса. Каталонский гранд по-прежнему заинтересован в подписании чемпиона Европы, но сможет претендовать на него в 2025 году лишь в одном случае – если сумма отступных, ныне составляющая 60 млн евро, не будет увеличена.

На счету 22-летнего Нико Уильямса два забитых гола и столько же результативных передач в 12 матчах за «Атлетик» в текущем сезоне.