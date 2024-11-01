Стало известно, когда Куртуа сможет сыграть за «Реал»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению в строй после очередной травмы.

Бельгиец пропустил встречу с «Барселоной» (0:4) из-за мышечных проблем. По обновлённым данным Marca, вратарь «сливочных» делает всё, чтобы успеть восстановиться к ближайшему матчу с «Миланом» в Лиге чемпионов, который состоится во вторник. Впрочем, не исключено, что 32-летний футболист не успеет набрать форму к обозначенному сроку – тогда место в воротах вновь займёт Андрей Лунин.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провёл 12 поединков за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, пропустив десять голов.