​Трагедия в Испании - наводнение унесло жизнь воспитанника «Валенсии»

Трагическое наводнение в Испании унесло несколько десятков человеческих жизней, среди которых и 28-летний Хосе Кастильехо - воспитанник «Валенсии», в 2015 году покинувший молодёжный состав клуба.

Он поиграл в нескольких других клубах, самым известным из которых стал «Эльденсе». Этот клуб также отреагировал на гибель 28-летнего футболиста, объявив о переносе матча с «Уэской». Пресс-служба «Валенсии» выпустила некролог по своему бывшему игроку.

Напомним, что из-за наводнения DANA своих жизней лишились по меньшей мере 95 человек. За один день в некоторых районах провинции Валенсия за сутки выпала годовая норма осадков.