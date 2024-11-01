Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави может вернуться в сборную Испании уже в ноябре

01 Ноября 2024 • 01:49 Комментировать
Дания
...
Испания
15.11 22:45

Полузащитник «Барселоны» Гави недавно залечил тяжёлую травму, но уже скоро может сыграть за сборную Испании.

Именно в поединке за национальную команду молодой футболист повредил крестообразную связку, из-за чего не появлялся на поле 11 месяцев. Согласно информации Relevo, главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте хочет вызвать Гави на ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Швейцарии. Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.

С момента возвращения в строй 20-летний хавбек успел трижды сыграть за «Барселону» – во всех случаях он выходил на замену незадолго до финального свистка.

Встреча Дания – Испания состоится 15 ноября. Со швейцарцами действующие чемпионы Европы сыграют тремя днями позднее на своём поле.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Гави ещё теги

Новости по матчу

17 Октября
22:17
Лапорта – о повреждении Ямаля в сборной Испании: «Это было безрассудно»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДАНИЯ ИСПАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме Роналду сделал заявление после незабитого пенальти и вылета
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 23:00
Алавес Алавес
Мальорка Мальорка
2.31 3.10 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
01:53 · Испания. Ла Лига
​Трагедия в Испании - наводнение унесло жизнь воспитанника «Валенсии»
01:49 · Испания. Ла Лига
Гави может вернуться в сборную Испании уже в ноябре
00:25 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес прокомментировал продление контракта с «Барселоной»
00:07 · Италия. Серия А
Хуммельс обвинил «Реал» в неуважении
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 4 слухи
23:09 · Испания. Ла Лига
Хулиан Альварес поучаствовал в 5 голах в последних 5 матчах за «Атлетико»
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетико» выиграл кубковый матч в ударной концовке
22:49 · Испания. Ла Лига
Де Йонг впервые за полгода выйдет в старте «Барселоны»
22:18 · Испания. Ла Лига
Звёздный игрок «Барселоны» останется без регистрации на вторую половину сезона 1 слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» окажет финансовую помощь пострадавшим от урагана в Испании 6
19:24 · Испания. Ла Лига
Игру «Вильярреала» в 12 туре Примеры также перенесли официально
18:33 · Испания. Ла Лига
Хуммельс увидел сходство «Реала» с кандидатом в президенты США Трампом 1
17:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» игрока АПЛ – Тчуамени может стать «жертвой» 1 слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отпустить Фермина Лопеса за 500 млн евро 1
16:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником официально
16:35 · Испания. Ла Лига
Ближайший матч «Реала» перенесён 1 официально
15:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает предложение Анчелотти при отставке
15:35 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии надеются на приезд Винисиуса после истории с «Золотым мячом» 1 слухи
15:15 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» вспомнил, как просил еду на улице 2
15:10 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня» 3
14:09 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о «Золотом мяче» Родри 1
13:50 · Испания. Ла Лига
Клопп высказался о Серхио Рамосе 1
13:47 · Испания. Ла Лига
Не все в «Реале» поддержали решение Переса по «Золотому мячу» 1
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак», «Зенит» и два клуба Ла Лиги следят за Тикнизяном слухи
Все новости