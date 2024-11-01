Гави может вернуться в сборную Испании уже в ноябре

Полузащитник «Барселоны» Гави недавно залечил тяжёлую травму, но уже скоро может сыграть за сборную Испании.

Именно в поединке за национальную команду молодой футболист повредил крестообразную связку, из-за чего не появлялся на поле 11 месяцев. Согласно информации Relevo, главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте хочет вызвать Гави на ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Швейцарии. Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.

С момента возвращения в строй 20-летний хавбек успел трижды сыграть за «Барселону» – во всех случаях он выходил на замену незадолго до финального свистка.

Встреча Дания – Испания состоится 15 ноября. Со швейцарцами действующие чемпионы Европы сыграют тремя днями позднее на своём поле.