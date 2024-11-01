Фермин Лопес прокомментировал продление контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом.

В четверг каталонский гранд объявил о заключении с хавбеком договора, рассчитанного до середины 2029 года.

«Для меня это осуществившаяся мечта. Я стремился к этому с тех пор, как оказался в «Ла Масии». Очень благодарен за доверие. Надеюсь, наше сотрудничество продлится ещё много лет. Сейчас я получаю удовольствие от всего, что со мной происходит, и в будущем, надеюсь, смогу добиться ещё больших успехов.

Мне приходилось проявить терпение – позади длинный и непростой путь. Но в этом году я добился многого, и это было незабываемо. Хочу и дальше помогать клубу», – приводит Mundo Deportivo слова 21-летнего Лопеса.