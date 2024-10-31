Хулиан Альварес поучаствовал в 5 голах в последних 5 матчах за «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес показывает впечатляющую результативность после не самого убедительного старта.

В четверг «матрасники» обыграли «Вик» в Кубке Испании благодаря дублю аргентинца – он отличился на 81-й и 89-й минутах. Таким образом, в активе 24-летнего игрока пять результативных действий в последних пяти матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Ранее форвард поразил ворота «Реал Сосьедада» (1:1), ассистировал во встрече с «Леганесом» (3:1), а также отличился в проигранном поединке Лиги чемпионов с «Лиллем» (1:3). Сдержать экс-футболиста «Манчестер Сити» за этот период смог только «Бетис» (0:1).

В общей сложности в активе Хулиана Альвареса шесть забитых мячей и одна результативная передач в 15 играх за команду Диего Симеоне.