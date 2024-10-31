Де Йонг впервые за полгода выйдет в старте «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готовится к первому за долгое время выходу в основном составе.

Нидерландец отсутствовал из-за травмы лодыжки с апреля по сентябрь, а в октябрьских поединках ограничивался выходами на замену. По информации Diario Sport, Ханс-Дитер Флик намерен выпустить хавбека с первых минут в предстоящем матче Ла Лиги против «Эспаньола», который состоится в воскресенье. Для 27-летнего игрока это будет первый выход в старте более чем за полгода – с 21 апреля.

Френки де Йонг принял участие в четырёх встречах «сине-гранатовых» в нынешней кампании, проведя на поле суммарно около 100 минут.