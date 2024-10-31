Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Звёздный игрок «Барселоны» останется без регистрации на вторую половину сезона слухи

31 Октября 2024 • 22:18 Комментировать (2)
Барселона
...
Эспаньол
03.11 18:15

«Барселоне» придётся выбирать между двумя важными игроками во второй половине сезона.

Речь идёт о Дани Ольмо и Андреасе Кристенсене – одного из них каталонский клуб не сможет зарегистрировать на вторую половину сезона, докладывает Diario Sport. Всё дело в финансовых трудностях, которые по-прежнему испытывают «сине-гранатовые».

Вероятно, «Барселона» выберет испанца, который был приобретён у «РБ Лейпцига» летом нынешнего года. В таком случае могут подтвердиться слухи об уходе датского центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ольмо в 60 млн евро, а Кристенсена – в 30 млн.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен Дани Ольмо трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Октября
17:05
Уверенная ставка и прогноз на матч Барселона — Эспаньол чемпионата Испании — 3 ноября 2024
16:40
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником
15:15
Звезда «Барселоны» вспомнил, как просил еду на улице 2
01:12
В «Барселоне» решили подписать нового вратаря – названа главная цель 10
00:08
«Барселона» может расстаться с защитником в январе
30 Октября
18:34
«Барселона» продолжает следить за Леау 1
15:21
Ситуация де Йонга в «Барселоне» ухудшилась 3
29 Октября
23:34
Ольмо поделился мнением о «Золотом мяче» Родри 2
22:01
Кейн – лучший в Европе по средней оценке наряду с игроком «Барселоны», Сака – четвёртый
21:31
В «Барселоне» поражены тренировками Ольмо 4
20:04
«Барселона» не рассчитывает на Фати 1
28 Октября
18:31
«Барселона» нашла нового вратаря, но есть проблема
05:10
«Барселона» запланировала продление контракта с одной из главных звёзд
27 Октября
19:54
Флик отказал игрокам «Барселоны» в просьбе 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Bartimeus
31 Октября 2024 в 22:31
Фрэнки продайте пжл. Кристенсен неплох как защ + в опорке может сыграть.
Ответить
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 23:00
Алавес Алавес
Мальорка Мальорка
2.31 3.10 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
22:18 · Испания. Ла Лига
Звёздный игрок «Барселоны» останется без регистрации на вторую половину сезона 1 слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» окажет финансовую помощь пострадавшим от урагана в Испании
19:24 · Испания. Ла Лига
Игру «Вильярреала» в 12 туре Примеры также перенесли официально
18:33 · Испания. Ла Лига
Хуммельс увидел сходство «Реала» с кандидатом в президенты США Трампом 1
17:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» игрока АПЛ – Тчуамени может стать «жертвой» 1 слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отпустить Фермина Лопеса за 500 млн евро 1
16:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником официально
16:35 · Испания. Ла Лига
Ближайший матч «Реала» перенесён 1 официально
15:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает предложение Анчелотти при отставке
15:35 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии надеются на приезд Винисиуса после истории с «Золотым мячом» 1 слухи
15:15 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» вспомнил, как просил еду на улице 2
15:10 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня» 1
14:09 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о «Золотом мяче» Родри 1
13:50 · Испания. Ла Лига
Клопп высказался о Серхио Рамосе 1
13:47 · Испания. Ла Лига
Не все в «Реале» поддержали решение Переса по «Золотому мячу» 1
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак», «Зенит» и два клуба Ла Лиги следят за Тикнизяном слухи
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александеру-Арнольду
08:38 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» 3
03:29 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис - о «Реале»: «Большому клубу не подобает вести себя так» 1
01:12 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» решили подписать нового вратаря – названа главная цель 10 слухи
00:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может расстаться с защитником в январе
30 Октября
22:51 · Англия. Премьер-лига
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» двух игроков «Реала» 3 слухи
20:48 · Испания. Ла Лига
Мендоза: «Это год испанского футбола, сейчас нет никого сильнее нас» эксклюзив
20:23 · Испания. Ла Лига
​Матчи очередного тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания 2
Все новости