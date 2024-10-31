«Барселоне» придётся выбирать между двумя важными игроками во второй половине сезона.

Речь идёт о Дани Ольмо и Андреасе Кристенсене – одного из них каталонский клуб не сможет зарегистрировать на вторую половину сезона, докладывает Diario Sport. Всё дело в финансовых трудностях, которые по-прежнему испытывают «сине-гранатовые».

Вероятно, «Барселона» выберет испанца, который был приобретён у «РБ Лейпцига» летом нынешнего года. В таком случае могут подтвердиться слухи об уходе датского центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ольмо в 60 млн евро, а Кристенсена – в 30 млн.