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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» окажет финансовую помощь пострадавшим от урагана в Испании

31 Октября 2024 • 22:01 Комментировать

В Испании на днях случился страшный ураган, повлекший более сотни человеческих жертв. Особенно сильно стихия затронула провинцию Валенсия, что располагается в юго-восточной части страны.

По информации пресс-службы мадридского «Реала», клуб окажет финансовую поддержку пострадавшим от катаклизма.

«Реал» передаёт 1 млн евро на помощь пострадавшим от урагана «Дана», - рассказали в клубе.

Напомним, что в 12 туре испанской Примеры «Реал» должен был играть против «Валенсии». Матч из-за последствий катаклизма и траура был отменён.

Также отменили и матч другого клуба из провинции Валенсия, «Вильярреала».

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Реал Мадрид
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