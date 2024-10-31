Мадридский «Реал» окажет финансовую помощь пострадавшим от урагана в Испании

В Испании на днях случился страшный ураган, повлекший более сотни человеческих жертв. Особенно сильно стихия затронула провинцию Валенсия, что располагается в юго-восточной части страны.

По информации пресс-службы мадридского «Реала», клуб окажет финансовую поддержку пострадавшим от катаклизма.

«Реал» передаёт 1 млн евро на помощь пострадавшим от урагана «Дана», - рассказали в клубе.

Напомним, что в 12 туре испанской Примеры «Реал» должен был играть против «Валенсии». Матч из-за последствий катаклизма и траура был отменён.

Также отменили и матч другого клуба из провинции Валенсия, «Вильярреала».