Матч «Вильярреал» - «Райо Вальекано» в рамках 12 тура испанской Примеры перенесён. Об этом официально сообщает пресс-служба «жёлтой субмарины».

«Аналогичным образом, также перенесены матчи «Вильярреала Б» и клуба «Вильярреал Феменино». Валенсия является одной из наиболее пострадавших провинций и объявлена ​​зоной катастрофы, на национальном уровне объявлен трехдневный официальный траур. В очередной раз футбольный клуб «Вильярреал» выражает соболезнования пострадавшим и, в свою очередь, демонстрирует всю свою поддержку и солидарность всем, кто пострадал от последствий проливных дождей», - пишет пресс-служба команды.

Напомним, что ранее из-за последствий стихии также перенесли игру «Валенсии» и мадридского «Реала».