Хуммельс увидел сходство «Реала» с кандидатом в президенты США Трампом

Известный футболист Матс Хуммельс высказался по поводу нашумевшей церемонии вручения «Золотого мяча». Как известно, «Реал» пропустил церемонию. В прессе писали о том, что в мадридском клубе считают неуважением то, что победителем голосования стал не Винисиус Жуниор и не Дани Карвахаль, а Родри.

«Проиграть голосование и обвинить кого-то в неуважении. В этом есть что-то от Дональда Трампа. Это неуважение к другим. Это плохо. Игроки «Реала» тоже заслуживали награду, никаких сомнений нет. Но есть и другие потрясающие футболисты. Не отдать им должное – это подло», - сказал Хуммельс в подкасте Alles ist Schwer.

Отметим, что Матс Хуммельс в голосовании за «Золотой мяч» разделил последнее место с Артёмом Довбиком.