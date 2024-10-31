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«Барселона» может отпустить Фермина Лопеса за 500 млн евро

31 Октября 2024 • 16:45 Комментировать (1)

Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной», о чём было официально объявлено. Новый трудовой договор полузащитника рассчитан до конца сезона 2028/2029. Пресс-служба «сине-гранатовых» указывает на тот факт, что в новом контракте Лопеса прописана опция выкупа в размере 500 миллионов евро.

Платить столь большие деньги за Лопеса вряд ли кто-то станет. Стоит сказать, что «Барселона» почти всегда прописывает в контрактах своих игроков огромные опции выкупа. Тем самым каталонцы защищают себя от интереса других клубов.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 ноября, - против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фермин Лопес
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
31 Октября 2024 в 17:23
ай у путалоны ышо многа таких джонав-неулавимых.. А-ха-ха-ха! )))
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