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«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником официально

31 Октября 2024 • 16:40 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
03.11 18:15

«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с полузащитником Фермином Лопесом. 21-летний футболист поставил подписи в трудовом соглашении, которое рассчитано до конца июня 2029 года.

За первую команду «Барселоны» Фермин Лопес провёл уже 48 официальных матчей в различных соревнованиях. В них хавбек отметился 11 голами и тремя результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Барселона» располагается на первой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Второй «Реал» отстаёт от команды Ханса-Дитера Флика на шесть очков.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 3 ноября – против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фермин Лопес

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