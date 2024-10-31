«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником

«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с полузащитником Фермином Лопесом. 21-летний футболист поставил подписи в трудовом соглашении, которое рассчитано до конца июня 2029 года.

За первую команду «Барселоны» Фермин Лопес провёл уже 48 официальных матчей в различных соревнованиях. В них хавбек отметился 11 голами и тремя результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Барселона» располагается на первой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Второй «Реал» отстаёт от команды Ханса-Дитера Флика на шесть очков.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 3 ноября – против «Эспаньола».