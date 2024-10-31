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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ближайший матч «Реала» перенесён официально

31 Октября 2024 • 16:35 Комментировать (1)
Валенсия
...
Реал Мадрид
1 7.60 X 4.40 2 1.48
02.11 23:00

Матч двенадцатого тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» перенесён. Информация размещена на официальном сайте «летучих мышей».

Матч «Валенсия» - «Реал» перенесли из-за страшного наводнения в регионе. Сообщалось, что погибли более 90 человек. Объявлен трёхдневный траур.

«В это трудное время мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования и поддержку семьям и друзьям погибших, а также всем, кого коснулась эта катастрофа, отодвинувшая футбол на второй план», - говорится на сайте «Валенсии».

На текущий момент «Валенсия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги (7 очков), а «Реал» - второе (24 очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия

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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
31 Октября 2024 в 16:49
ну это понятно...хорошо бы Реал выделил большую финансовую помощь пострадавшим....
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