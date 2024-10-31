Матч двенадцатого тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» перенесён. Информация размещена на официальном сайте «летучих мышей».

Матч «Валенсия» - «Реал» перенесли из-за страшного наводнения в регионе. Сообщалось, что погибли более 90 человек. Объявлен трёхдневный траур.

«В это трудное время мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования и поддержку семьям и друзьям погибших, а также всем, кого коснулась эта катастрофа, отодвинувшая футбол на второй план», - говорится на сайте «Валенсии».

На текущий момент «Валенсия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги (7 очков), а «Реал» - второе (24 очка).