«Реал» сделает предложение Анчелотти при отставке

Поговаривают, что в 2025 году «Реал» может пойти на смену главного тренера. В качестве главного кандидата мадридцы якобы определили Хаби Алонсо, показывающего хорошие результаты с «Байером».
Как сообщает Yahoo Sports со ссылкой на Relevo, при отставке Анчелотти с поста тренера итальянцу предложат другую должность в клубе.
Прямо сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. От «Барселоны» после поражения в очном матче (0:4) команда Карло Анчелотти отстаёт на шесть зачётных баллов.
Ближайший матч «Реал» должен провести 2 ноября – против «Валенсии».
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