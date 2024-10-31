Клубы Саудовской Аравии по-прежнему заинтересованы в подписании нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport.

Отмечается, что саудовцы надеются на усталость Винисиуса от европейского футбола после ситуации с «Золотым мячом». Как известно, Винисиус считался фаворитом в борьбе за награду, но победителем голосования стал Родри.

Стоит сказать, что ранее слухи уже связывали Винисиуса Жуниора с переездом в Саудовскую Аравию. В прессе писали о готовности саудовцев заплатить за бразильского форварда невероятную сумму – 1 миллиард евро.

«Реал» принял важное решение по Винисиусу