Звезда «Барселоны» вспомнил, как просил еду на улице

Вингер «Барселоны» Рафинья, который показывает яркий футбол в нынешнем сезоне, поделился воспоминаниями о непростом периоде жизни.

«Было бы несправедливо сказать, что я голодал. Дома у родителей никогда не было недостатка в еде. Тем не менее, после тренировок я стоял на улице и просил людей купить мне что-нибудь поесть. Некоторые помогали мне, другие прямо называли меня бездельником. Это было в период, когда мне было 12-14 лет», - слова Рафиньи приведены на UOL Esporte.

Ближайший матч испанской Ла Лиги «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 ноября, - против «Эспаньола» на своём поле.