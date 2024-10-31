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Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня»

31 Октября 2024 • 15:10 Комментировать

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о проблемах, с которыми он сталкивался на ранних этапах жизни в Бразилии.

«Я из Рестинги. Там трудно не сбиться с пути. Людям предлагают лёгкие способы заработать деньги, и люди теряются. Я не сходил с пути, но был свидетелем таких историй. Я потерял много друзей в мире преступности и наркоторговли. Друзей, которые играли в 10 раз лучше меня, и которые сейчас могли бы играть в лучших клубах мира. Такие примеры помогали мне сохранять концентрацию. Я знал, что хочу стать футболистом. Достичь этого, покинув район, - это большая жертва», - слова Рафиньи приводит UOL Esporte.

В сезоне 2024/2025 Рафинья провёл за «Барселону» 14 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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