Симеоне высказался о «Золотом мяче» Родри

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандесу.
«Рад за него, он заслужил награду. Родри – великолепный игрок. Он провел в «Атлетико» всего один год, но оставил отличное впечатление. За этот сезон Родри многое дал нам», - передает слова аргентинского специалиста Mundo Deportivo.
Родри впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Второе место в итоговом голосовании занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Топ-3 замкнул еще один представитель «сливочных» - полузащитник Джуд Беллингем.
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