«Реал» принял важное решение по Винисиусу

В последние дни о Винисиусе Жуниоре говорят много, ведь звёздный игрок «Реала» не завоевал «Золотой мяч», хотя считался фаворитом голосования. Между тем, на страницах Relevo была опубликована заметка, касающаяся будущего Винисиуса. В ней говорится, что «Реал» хочет продлить контракт с бразильцем.

Первые контакты представителей «Реала» с представителями Винисиуса состоялись ещё несколько месяцев назад. Футболист поблагодарил клуб, но он не спешит с достижением соглашения. 24-летний форвард ждёт лучшего момента для обсуждения этого вопроса.

Действующий контракт Винисиуса Жуниора с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2026/2027.