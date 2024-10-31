Клопп высказался о Серхио Рамосе

Экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о центральном защитнике Серхио Рамосе.

«Рамос отличный игрок. С этим сложно спорить. Но не могу назвать его своим любимым футболистом. Всегда считал, что центральные защитники достаточно хороши», - приводит слова немецкого специалиста Sport1.de.

В настоящий момент Рамос является свободным агентом. Последним местом работы 38-летнего игрока была «Севилья». До этого Серхио долгое время выступал за мадридский «Реал», а также защищал цвета французского «ПСЖ». В составе сборной Испании защитник провел 180 поединков, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча.