Не все в «Реале» поддержали решение Переса по «Золотому мячу»

«Реал» в начале недели решил не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париж. В мадридском клубе недовольны тем, что голосование выиграл не Винисиус Жуниор и даже не Дани Карвахаль.

Как сообщает Relevo, решение о том, что вся делегация «Реала» не поедет в Париж, принял президент клуба Флорентино Перес. При этом не все в мадридском клубе поддержали такое решение. Некоторые предпочитали посетить мероприятие из соображений приличия и элегантности. Впрочем, позиция Переса всё-таки была принята.

Как известно, «Золотой мяч» выиграл хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.