«Барселона» запланировала подписание нового вратаря на следующий год.

В клубе не уверены относительно перспектив Марка-Андре тер Штегена: в апреле немцу исполнится 33 года, и боссы «сине-гранатовых» опасаются, что он не вернётся на прежний уровень после тяжёлой травмы. Что касается Войцеха Щесны, то его контракт истекает по окончании сезона, а решение по будущему Иньяки Пеньи пока не принято.

Приняв во внимание непростую ситуацию с голкиперами, в «Барселоне» сочли необходимым усилить позицию после завершения сезона, докладывает журналист Алекс Пинтанель. Главная цель каталонского гранда – Диогу Кошта из «Порту». Спортивный директор «Барсы» Деку восхищается игрой своего 25-летнего соотечественника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кошты в 45 млн евро.