Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может расстаться с защитником в январе

31 Октября 2024 • 00:08 Комментировать
Жирона
...
Леганес
02.11 18:15

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия – кандидат на уход из команды в зимнее трансферное окно.

В нынешней кампании 23-летний футболист чаще выходит в опорной зоне, чем на профильной позиции в центре обороны, а после возвращения в строй Гави может и вовсе лишиться места в составе. По сведениям Mundo Deportivo, уже в январе «Барселона» получит предложения по аренде Гарсии – в подписании заинтересованы «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Именно в «Жироне» испанец провёл прошлый сезон – также на правах аренды. В настоящий момент на счету Эрика Гарсии девять матчей за команду Ханса-Дитера Флика во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Жирона Эрик Гарсия трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА ЛЕГАНЕС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
«Локомотив» упрочил лидерство на Западе, победив на выезде СКА «Трактор» не оставил шансов «Сибири» в матче КХЛ Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
00:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может расстаться с защитником в январе
30 Октября
22:51 · Англия. Премьер-лига
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» двух игроков «Реала» 1 слухи
20:48 · Испания. Ла Лига
Мендоза: «Это год испанского футбола, сейчас нет никого сильнее нас» эксклюзив
20:23 · Испания. Ла Лига
​Матчи очередного тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания
20:00 · Испания. Ла Лига
Мировые звёзды будут «косить» от игр за сборную: почему всё больше топ-футболистов отказываются от международных игр
19:43 · Испания. Ла Лига
Хамес Родригес перестал попадать в состав «Райо Вальекано»
18:34 · Италия. Серия А
«Барселона» продолжает следить за Леау слухи
18:23 · Испания. Кубок
​Сын Это'о забил в первом же матче за «Райо Вальекано»
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Тот, кто нам мешает, тот нам поможет»: «Реал» хочет купить обладателя «Золотого мяча» Родри
17:34 · Испания. Ла Лига
Торрес готов перейти из «Барселоны» в клуб Мадрида слухи
16:12 · Испания. Ла Лига
В Бразилии считают, что Винисиусу не вручили «Золотой мяч» из-за расизма 3 слухи
15:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе 4 слухи
15:44 · Испания. Ла Лига
Педри – лучший молодой игрок месяца в Ла Лиге
15:21 · Испания. Ла Лига
Ситуация де Йонга в «Барселоне» ухудшилась 2
15:12 · Испания. Ла Лига
Ближайший матч «Реала» могут перенести
14:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» - маленький клуб»: Экс-тренер сборной Франции резко раскритиковал «сливочных»
14:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявит о продлении контракта с полузащитником
13:38 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» может перейти в «Реал»
13:38 · Испания. Ла Лига
УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» 6
12:15 · Англия. Премьер-лига
Гершкович сопоставил Родри и Винисиуса эксклюзив
11:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» может потерять вратаря, пропустившего 4 от «Барселоны» 2
10:31 · Россия. Премьер-лига
Российский тренер объяснил, почему Винисиусу не дали «Золотой мяч»
05:43 · Испания. Ла Лига
Ромарио обратился к Винисиусу 1
04:54 · Англия. Премьер-лига
Бензема объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал Винисиус, а не Родри 5
00:57 · Англия. Премьер-лига
Три клуба готовы заплатить 150 млн евро за Нико Уильямса 4 слухи
Все новости