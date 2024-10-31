«Барселона» может расстаться с защитником в январе

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия – кандидат на уход из команды в зимнее трансферное окно.

В нынешней кампании 23-летний футболист чаще выходит в опорной зоне, чем на профильной позиции в центре обороны, а после возвращения в строй Гави может и вовсе лишиться места в составе. По сведениям Mundo Deportivo, уже в январе «Барселона» получит предложения по аренде Гарсии – в подписании заинтересованы «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Именно в «Жироне» испанец провёл прошлый сезон – также на правах аренды. В настоящий момент на счету Эрика Гарсии девять матчей за команду Ханса-Дитера Флика во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.