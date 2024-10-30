Известный испанский агент Антонио Мендоза специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о недавнем завоёванном «Золотом мяче» Родри Эрнандеса.

«Я счастлив, что Родри получил «Золотой мяч». Это справедливо, Родри на невероятном уровне, лучший игрок триумфального Евро 2024. Это год испанского футбола, сейчас нет никого сильнее нас. Церемония лишний раз это показала», - говорит Мендоза для нашего корреспондента.

Напомним, что Родри по итогу прошлого сезона стал чемпионом Англии с «Манчестер Сити», а летом выиграл Евро со сборной Испании. В тройке финалистов ЗМ Родри обошёл Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема из мадридского «Реала».