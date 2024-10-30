​Матчи очередного тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания

В испанской провинции Валенсия разбушевалась стихия, наводнение унесло жизни 62 человек - это трагедия общенационального формата. Не осталась в стороне и Ла Лига - руководство испанского футбола объявило о том, что матчи очередного тура испанского чемпионата начнутся с минуты молчания. Помимо этого, под вопросом проведение матчей между «Валенсией» и мадридским «Реалом», а также между «Леванте» и «Малагой».

Напомним, что в турнирной таблице испанского чемпионата лидирует «Барселона», которая в прошлом туре разгромила мадридский «Реал» и увеличила свой отрыв от него до целых шести очков. Последний раз «Барселона» становилась чемпионом Испании в 2023 году.