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Хамес Родригес перестал попадать в состав «Райо Вальекано»

30 Октября 2024 • 19:43 Комментировать

«Райо Вальекано» сыграл в Кубке Испании, выиграл со счётом 5:0, свой первый гол за клуб забил сын Самюэля Это'О - Этьенн.

А вот колумбийский полузащитник Хамес Родригес даже не попал в заявку на матч. И вообще, его особо не видно на поле в последнее время - в нынешнем сезоне он сыграл всего 142 минуты.  

Наставник клуба Иньиго Перес заверил журналистов, что причина в физических кондициях игрока, но никто не помнит, чтобы он получал травму. И теперь даже сами болельщики клуба недоумевают по этому поводу - что происходит?

Напомним, что в прошлом Хамес Родригес, лучший бомбардир чемпионата мира 2014 года, выступал в мадридском «Реале».


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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Райо Вальекано
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