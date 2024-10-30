Хамес Родригес перестал попадать в состав «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» сыграл в Кубке Испании, выиграл со счётом 5:0, свой первый гол за клуб забил сын Самюэля Это'О - Этьенн.

А вот колумбийский полузащитник Хамес Родригес даже не попал в заявку на матч. И вообще, его особо не видно на поле в последнее время - в нынешнем сезоне он сыграл всего 142 минуты.

Наставник клуба Иньиго Перес заверил журналистов, что причина в физических кондициях игрока, но никто не помнит, чтобы он получал травму. И теперь даже сами болельщики клуба недоумевают по этому поводу - что происходит?

Напомним, что в прошлом Хамес Родригес, лучший бомбардир чемпионата мира 2014 года, выступал в мадридском «Реале».