«Барселона» и лично главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик всерьёз не рассчитывают на нападающего Феррана Торреса. На этом фоне футболист может сменить клубную прописку и оказаться в «Атлетико». Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, Торрес готов к переходу в мадридский клуб. «Матрасники» проявляют интерес к Феррану, но переговоры пока не ведутся.

24-летний Ферран Торрес оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 форвард поучаствовал в десяти матчах «Барселоны», в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.