Мировые звёзды будут «косить» от игр за сборную: почему всё больше топ-футболистов отказываются от международных игр

В последнее время в медиа уделяется много внимания Килиану Мбаппе. Недавно появилась версия, что игрок «Реала» отлынивает от матчей сборной. Есть предпосылки, что его примеру последуют и другие.

Футбол близок к такой же модели, как в НБА

Думаю, что стоит привести цитату Килиана годичной давности: «Мы приближаемся к модели НБА, где играют по 70 матчей за сезон. Лично я не против такого, но мы не сможем каждый раз играть хорошо и выдавать зрелище, которое ожидает публика. В НБА франшизы практикуют управление нагрузкой спортсменов. Но я не могу сказать, что не буду играть в ближайшую субботу, это плохо воспримут. Болельщик заплатил за билет и хочет увидеть достойную игру, возможно, он увидит тебя живьем лишь раз за сезон. И я понимаю его ожидания. Нам нужно подумать над наилучшим решением проблемы».

Матчей и травм становится всё больше

Здесь как-то сложно найти контраргументы. В этом сезоне количество матчей также заметно возрастёт по сравнению даже с прошлым годом (взять хотя бы новый формат Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира), а чем больше игр, тем выше риск травм. Да и о чём говорить, если два претендента на «Золотой мяч» выбыли из строя больше чем на полгода. Как вы догадались, речь о Даниэле Карвахале из «Реала» и Родри из «Манчестер Сити». Кроме того, все мы помним, как в расположении сборных получали травмы Винисиус, Камавинга и Гави. Если взять статистику мышечных травм, то с каждым годом их количество растёт.

Компания Premier Injuries провела исследование и выяснила, что в сезоне-2023/24 футболисты АПЛ из-за повреждений пропустили на 19% больше игрового времени, чем сезоном ранее. Или вот динамика травм связок — 53 в прошлом сезоне, что почти в два раза больше, чем в предыдущем, и в среднем на треть больше, чем за последние пять сезонов.

Зачем играть за сборную в ненужных матчах

Есть ещё один фактор, который за Мбаппе. Важность многих матчей крайне низка. Какую роль для топовых сборных играет Лига наций? Конечно низкую. Не думаем, что для топов ЛН сильно отличается от товарищеских матчей. Да и клубный чемпионат мира по статусу недалеко ушёл, а матчей в нём немало. Не забываем и то, что футболисты хотят играть в тех матчах, которые что-то решают. Если даже откинуть на второй план фактор травм, то придём к тому, что футболисты будут как роботы и в большом количестве матчей души будет меньше. Получается, что если сократить количество игр в этих двух турнирах (ЛН и клубный чемпионат мира), то станет меньше дискуссий о том, что увеличение матчей в ЛЧ является ошибкой. Как раз там интриги гораздо больше.

Перед нами встаёт проблема сохранения режима. Особенно это касается игроков из Южной Америки, которые летают на матчи в совершенно иных часовых поясах. Согласитесь, тяжело показывать максимум, когда в ситуацию вмешивается процесс акклиматизации. И когда игроки возвращаются в свои клубы, им снова нужно наладить режим дня и питание.

Также в ход вмешались международные события. Евро-2020 был сыгран на год позже, и разбег между этим турниром и ЧМ-2022 был короткий. Ведь между ними нужно было сыграть отбор и Лигу наций. После мундиаля отбор на Евро был уже через три месяца. Во-первых, футбол сборных уже приелся всем: игрокам, тренерам болельщикам. Во-вторых, следует помнить и о физической нагрузке футболистов. В-третьих, матчей в клубном футболе становится больше. Волей-неволей игроки будут искать себе дополнительную паузу, и делать это они будут в период международных пауз. Да, в клубе могут дать одну игру отдохнуть, но отдохнуть в период тренировочного цикла вряд ли кто-то даст. А вот если ты не поедешь в сборную, то ты на неделю можешь перевести дух, но в то же время не пропустишь встреч, которые мало что решают. Ведь ЛН далеко не тот турнир для монстров, который является первостепенным. Следовательно, у топового футболиста совесть совершенно чиста.

ФИФА и УЕФА, вероятно, решили пойти по экстенсивному пути, который может показать свои плохие качества. Возможно, им стоит задуматься о том, чтобы сделать ставку на интенсивный путь.

Антон Карасевич