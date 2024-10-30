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В Бразилии считают, что Винисиусу не вручили «Золотой мяч» из-за расизма слухи

30 Октября 2024 • 16:12 Комментировать (3)

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор считался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Тем не менее, победителем голосования стал хавбек «Манчестер Сити» Родри. Именно испанец получил престижную награду в Париже в понедельник вечером.

Как сообщает The Telegraph, комментаторы в Бразилии ситуацию с невручением «Золотого мяча» Винисиусу связывают с расизмом. На родине звезды «Реала» считают, что именно цвет кожи помешал Вини выиграть награду.

В сезоне 2024/2025 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 15 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач на партнёров.

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Комментарии (3) Все комментарии
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Nam4uK
30 Октября 2024 в 17:08
Винисиус, конечно, слишком черный, однако другим темнокожим игрокам многим это не помешало получать ЗМ.
Например Веа, Ривалдо, Рональдиньо, Роналдо, Эйсебио. Если уж возмущаться на эту тему, то точно не темнокожим, а представителям стран Азиии.
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pol-black
30 Октября 2024 в 16:38
идиоты блин...
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Барсaфобия
30 Октября 2024 в 16:16
Мы такое писали с шуткой, а они серьёзно так считают...
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