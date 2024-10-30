Форвард «Реала» Винисиус Жуниор считался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Тем не менее, победителем голосования стал хавбек «Манчестер Сити» Родри. Именно испанец получил престижную награду в Париже в понедельник вечером.

Как сообщает The Telegraph, комментаторы в Бразилии ситуацию с невручением «Золотого мяча» Винисиусу связывают с расизмом. На родине звезды «Реала» считают, что именно цвет кожи помешал Вини выиграть награду.

В сезоне 2024/2025 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 15 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач на партнёров.