Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе предпочитают выступать на левом фланге атаки, что является серьёзной проблемой для «Реала». Бразилец и француз в такой ситуации не могут максимально эффективно показывать себя, поэтому одному из них придётся адаптироваться.

В заметке на портале TodoFichajes говорится о том, что ставка «Реала» сделана на Мбаппе, подписанного минувшим летом. Судя по всему, именно Винисиусу придётся менять свою позицию.

Учитывая непростой характер Винисиуса и отношение к нему фанатов других клубов, «Реал» в какой-то момент может принять решение о расставании с бразильцем, пишет источник.