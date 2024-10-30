Педри – лучший молодой игрок месяца в Ла Лиге

Полузащитник «Барселоны» Педри был признан лучшим молодым футболистом (до 23 лет) чемпионата Испании по итогам октября. Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

В уходящем месяце Педри провёл в испанском чемпионате три матча. В них 21-летний полузащитник забил один гол, поразив ворота «Севильи».

В борьбе за награду лучшему молодому игроку октября в Ла Лиге Педри обошёл таких игроков, как Эдуардо Камавинга («Реал»), Витор Роке («Бетис»), Лука Сучич («Реал Сосьедад») и Пабло Барриос («Атлетико»).

«Барселона» является лидером испанской Ла Лиги, второй «Реал» отстаёт на шесть очков.