Ситуация де Йонга в «Барселоне» ухудшилась

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг находится в сложной ситуации.

Напомним, де Йонг пропустил внушительный отрезок времени из-за травмы, однако вернулся на поле в начале октября.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, сейчас Педри в «Барселоне» неприкасаем, а Марк Касадо демонстрирует потрясающую игру, по этой причине де Йонгу будет непросто вернуть себе место в стартовом составе.

Стоит сказать, что де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны», из-за чего клуб уже несколько раз пытался его продать.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.