Ближайший матч «Реала» могут перенести

Регион Валенсия в Испании потрясает наводнение. Официальные данные говорят о том, что погибло уже более 50 человек. В регионе готовятся объявить траур, и на этом фоне матч Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» может быть перенесён. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

Ранее «Реал» выразил соболезнования родным и близким погибших в результате наводнения. Источники утверждают, что мадридский клуб будет не против переноса матча.

«Валенсия» и «Реал» по расписанию Ла Лиги должны сыграть в субботу, 2 ноября.

Напомним, что из-за наводнения два матча были перенесены в Кубке Испании.