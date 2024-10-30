«Реал» - маленький клуб»: Экс-тренер сборной Франции резко раскритиковал «сливочных»

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек раскритиковал «Реал» за пропуск церемонии вручения «Золотого мяча».

Как известно, победителем голосования стал не представитель «Реала», а Родри из «Манчестер Сити». В прессе писали о том, что делегация «Реала» отменила поездку в Париж прямо в день мероприятия.

«Говорят, что «Реал» - большой клуб, и сам «Реал» хочет, чтобы так говорили. Между тем оказывается, что это маленький клуб. Очень маленький! То, что они сделали, выглядит жалко. Они проявили неуважение к футболу, к другим участникам гала-концерта и к победителям. Это отвратительно. Футбол не вращается вокруг «Реала», - сказал Доменек порталу Goal.

Добавим, что «Реал» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на шесть зачётных баллов.