На текущей неделе «Барселона» объявит о продлении контракта с полузащитником. Как сообщает Relevo, речь идёт о Фермине Лопесе. Ожидается, что 21-летний футболист подпишет новое трудовое соглашение в четверг. Оно будет рассчитано до завершения сезона 2028/2029.

Фермин Лопес является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» полузащитник провёл 48 официальных матчей, в которых забил одиннадцать голов и отдал три голевых паса на партнёров.

«Барселона» на текущий момент лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй «Реал» на шесть зачётных баллов.

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