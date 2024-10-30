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УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу»

30 Октября 2024 • 13:38 Комментировать

«Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча», где престижную награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Появлялась информация о том, что в мадридском клубе обвиняют УЕФА и лично президента организации Александера Чеферина. Дескать, именно УЕФА на фоне обиды за Суперлигу позаботился о том, что «Золотой мяч» выиграл не Винисиус Жуниор и не Дани Карвахаль. В УЕФА ответили на претензии «сливочных».

«Если «Реал» говорит что-то подобное, то это говорит о них всё. И тогда это не заслуживает каких-либо дальнейших комментариев с нашей стороны», - комментарий высокопоставленного источника из УЕФА приводит Relevo.

«Реал» сейчас занимает второе место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид УЕФА Золотой Мяч Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги
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