УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу»

«Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча», где престижную награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Появлялась информация о том, что в мадридском клубе обвиняют УЕФА и лично президента организации Александера Чеферина. Дескать, именно УЕФА на фоне обиды за Суперлигу позаботился о том, что «Золотой мяч» выиграл не Винисиус Жуниор и не Дани Карвахаль. В УЕФА ответили на претензии «сливочных».

«Если «Реал» говорит что-то подобное, то это говорит о них всё. И тогда это не заслуживает каких-либо дальнейших комментариев с нашей стороны», - комментарий высокопоставленного источника из УЕФА приводит Relevo.

«Реал» сейчас занимает второе место в таблице Ла Лиги.