«Реал» может потерять вратаря, пропустившего 4 от «Барселоны»

Украинский голкипер Андрей Лунин может расстаться с мадридским «Реалом» в январское трансферное окно, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, 25-летний вратарь подыскивает новый клуб. Это связано со слухами о возможном трансфере в стан «сливочных» голкипера французского «Лилля» Люки Шевалье.

Лунин является игроком «Реала» с 2018 года. Срок действующего контракта украинца с испанским грандом истекает летом 2030-го. Трансферная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что в минувший уик-энд Лунин пропустил четыре гола в поединке с каталонской «Барселоной».