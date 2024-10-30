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«Реал» может потерять вратаря, пропустившего 4 от «Барселоны»

30 Октября 2024 • 11:06 Комментировать

Украинский голкипер Андрей Лунин может расстаться с мадридским «Реалом» в январское трансферное окно, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, 25-летний вратарь подыскивает новый клуб. Это связано со слухами о возможном трансфере в стан «сливочных» голкипера французского «Лилля» Люки Шевалье.

Лунин является игроком «Реала» с 2018 года. Срок действующего контракта украинца с испанским грандом истекает летом 2030-го. Трансферная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что в минувший уик-энд Лунин пропустил четыре гола в поединке с каталонской «Барселоной».

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