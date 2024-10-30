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Ромарио обратился к Винисиусу

30 Октября 2024 • 05:43 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
02.11 23:00

Знаменитый бразильский экс-футболист Ромарио поддержал Винисиуса, не получившего «Золотой мяч».

Награда досталась Родри, представляющему «Манчестер Сити». Винисиус считался фаворитом, но занял второе место.

«Вини, жизнь, как и футбол, такова: иногда победа приходит не сразу. Я очень хотел, чтобы тебе вручили награду, но я знаю, что это часть игры, это происходит с теми, кто стремится стать лучшим.

Ты проявил выдержку, стойкость и мужество не только на поле, но и в борьбе с расизмом, встречая вызовы как настоящий гигант.

Путешествие продолжается. Впереди у тебя долгий путь, множество трофеев. Мы с тобой в каждой игре, в каждом сражении, потому что твоя борьба – это и наша борьба. Продолжай в том же духе, не опускай голову, двигайся вперёд», – написал в социальных сетях чемпион мира 1994 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Золотой Мяч Винисиус Жуниор Ромарио Родри Эрнандес ещё теги

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