Ромарио обратился к Винисиусу

Знаменитый бразильский экс-футболист Ромарио поддержал Винисиуса, не получившего «Золотой мяч».

Награда досталась Родри, представляющему «Манчестер Сити». Винисиус считался фаворитом, но занял второе место.

«Вини, жизнь, как и футбол, такова: иногда победа приходит не сразу. Я очень хотел, чтобы тебе вручили награду, но я знаю, что это часть игры, это происходит с теми, кто стремится стать лучшим.

Ты проявил выдержку, стойкость и мужество не только на поле, но и в борьбе с расизмом, встречая вызовы как настоящий гигант.

Путешествие продолжается. Впереди у тебя долгий путь, множество трофеев. Мы с тобой в каждой игре, в каждом сражении, потому что твоя борьба – это и наша борьба. Продолжай в том же духе, не опускай голову, двигайся вперёд», – написал в социальных сетях чемпион мира 1994 года.