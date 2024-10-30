Болельщики «Валенсии» готовят кричалку про Винисиуса и «Золотой мяч»

Мадридский «Реал» сыграет с «Валенсией» в предстоящем туре Ла Лиги.

Выездной для «сливочных» матч с «летучими» мышами состоится в субботу. По данным Madrid Xtra, ссылающегося на Tiempo de Juego, болельщики «Валенсии» готовятся высмеять неудачу Винисиуса Жуниора, не получившего «Золотой мяч». Речь идёт о специальной кричалке.

Напомним, бразильский форвард «Реала» считался очевидным фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду, но уступил испанцу Родри. Инсайды о «поражении» Винисиуса распространились в СМИ менее чем за день до вручения награды. Узнав об этом, представители «королевского клуба» решили бойкотировать церемонию.