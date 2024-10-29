Рюдигер не боится конкуренции в «Реале»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер не собирается покидать клуб.

Боссы «сливочных» намерены серьёзно усилить оборону летом следующего года – речь идёт о подписании сразу трёх новых защитников. По информации TEAMtalk, конкуренция не пугает Рюдигера. 31-летний немец не собирается покидать «Реал» в обозримом будущем ни при каких обстоятельствах.

Как известно, Антонио Рюдигер находится на радаре клубов из чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро, а его контракт с грандом Ла Лиги рассчитан до середины 2026 года.