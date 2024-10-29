Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал «Реал» после церемонии «Золотого мяча»

Мадридский «Реал» бойкотировал понедельничную церемонию вручения «Золотого мяча». Комментарий на этот счёт дал Хавьер Тебас, который занимает должность президента испанской Ла Лиги.

«Я фанат «Реала». Главные ценности этого клуба – быть джентльменом и пожимать руки, даже когда проигрываешь. Я думаю, что «Реал» давно утратил этот менталитет. Им следовало бы поехать на церемонию и не подвергать сомнению систему France Football, которая прозрачна, со 100 голосующими журналистами. Не нужно преувеличивать статус «Реала» как жертвы. Я не знаю, куда они идут. Мы также сталкивается с недостатком элегантности в Испании», - сказал Тебас L'Equipe.

Напомним, что победителем голосования за «Золотой мяч» стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.