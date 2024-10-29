В «Барселоне» поражены тренировками Ольмо

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо впечатлил одноклубников на тренировочном поле.

26-летний футболист недавно залечил травму. В двух последних матчах против «Баварии» и «Реала» испанец выходил на замену ближе к концу второго тайма. По данным Relevo, теперь Ольмо близок к возвращению в стартовый состав. В раздевалке «сине-гранатовых» поражены интенсивностью и качеством, которые демонстрирует чемпион Европы на тренировках. В команде считают, что купленный у «РБ Лейпцига» новичок находится «на другом уровне».

Ожидается, что Ханс-Дитер Флик выпустит Дани Ольмо в основе в предстоящей встрече Ла Лиги с «Эспаньолом», которая состоится 3 ноября.