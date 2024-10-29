Мбаппе – худший игрок «Реала» по офсайдам со времён Роналду

Многое было сказано о том, что в «эль класико» нападающий «Реала» Килиан Мбаппе целых восемь раз попадал в положение «вне игры». Если брать текущий чемпионат, то у Мбаппе было зафиксировано уже 17 офсайдов. Это худший показатель в топ-5 лигах.

Если брать отметку в десять туров Ла Лиги, то в последний раз больше офсайдов, чем у Мбаппе, среди игроков «Реала» на этом отрезке сезона было у Криштиану Роналду. В сезоне 2013/2014 после десяти туров испанского чемпионата в пассиве Роналду было 22 офсайда. На этот интересный факт указывают гуру статистики из Opta.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.