Экс-игрок «Реала» Гути разочаровался в «Золотом мяче» после победы Родри

Экс-футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Гути высказал мнение о «Золотом мяче». Награду в этом году получил опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
«Не вижу больше престижа в этой награде. Хотелось бы узнать, по каким критериям выбирается победитель. Впервые вижу, чтобы победитель не попал в символические сборные ЛЧ и АПЛ. Это о многом говорит. Но я рад за Родри, хотя не могу назвать его победу заслуженной», - передает слова Гути Madrid Universal.
Родри впервые стал обладателем «Золотого мяча». Второе место в голосовании занял форвард «Реала» Винисиус Жуниор, а третьим стал Джуд Беллингем.
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