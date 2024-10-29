Экс-игрок «Реала» Гути разочаровался в «Золотом мяче» после победы Родри

«Не вижу больше престижа в этой награде. Хотелось бы узнать, по каким критериям выбирается победитель. Впервые вижу, чтобы победитель не попал в символические сборные ЛЧ и АПЛ. Это о многом говорит. Но я рад за Родри, хотя не могу назвать его победу заслуженной», - передает слова Гути Madrid Universal.