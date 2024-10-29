Бывший президент «Реала» упрекнул клуб после бойкота «Золотого мяча»

«Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча», которая проходила в понедельник вечером в Париже. Комментарий на этот счёт дал Рамон Кальдерон – бывший президент мадридского клуба.

«Реал» был неправ, бойкотируя вчерашнюю церемонию вручения «Золотого мяча». Анчелотти признали лучшим тренером, а Мбаппе – лучшим бомбардиром. Мы великий клуб, но мы должны вести себя достойно. Винисиус Жуниор заслуживал «Золотой мяч», как и другие номинанты», - сказал Кальдерон Sky Sports.

Напомним, что победителем голосования за «Золотой мяч» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.