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Бывший президент «Реала» упрекнул клуб после бойкота «Золотого мяча»

29 Октября 2024 • 21:21 Комментировать (1)

«Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча», которая проходила в понедельник вечером в Париже. Комментарий на этот счёт дал Рамон Кальдерон – бывший президент мадридского клуба.

«Реал» был неправ, бойкотируя вчерашнюю церемонию вручения «Золотого мяча». Анчелотти признали лучшим тренером, а Мбаппе – лучшим бомбардиром. Мы великий клуб, но мы должны вести себя достойно. Винисиус Жуниор заслуживал «Золотой мяч», как и другие номинанты», - сказал Кальдерон Sky Sports.

Напомним, что победителем голосования за «Золотой мяч» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рамон Кальдерон Золотой Мяч ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
29 Октября 2024 в 21:26
это не Кальдерон ли отправил в сложный период РЕал? когда ни игры ни титулов не было?
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